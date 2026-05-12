Ausblick: Shoulder Innovations verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shoulder Innovations wird am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,410 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,730 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 43,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Shoulder Innovations für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 14,5 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,571 USD je Aktie, gegenüber -4,650 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 64,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 47,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at