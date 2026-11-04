Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41EEL / ISIN: US82537J1088

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Shoulder Innovations vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Shoulder Innovations lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,491 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 31,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 15,4 Millionen USD gegenüber 11,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,851 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -4,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 68,0 Millionen USD, gegenüber 47,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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