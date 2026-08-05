Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41EEL / ISIN: US82537J1088
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Shoulder Innovations veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Shoulder Innovations wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,459 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,940 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 16,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 50,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,712 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -4,650 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 67,3 Millionen USD, gegenüber 47,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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