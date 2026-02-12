Ausblick: Showa Denko KK präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Showa Denko KK wird sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 152,30 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 491,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Showa Denko KK 25,76 JPY je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 367,25 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 1,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Showa Denko KK einen Umsatz von 361,73 Milliarden JPY eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 153,68 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 406,61 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.355,01 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 1.391,48 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at