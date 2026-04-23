Ausblick: Shriram Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shriram Finance stellt am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 20,93 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shriram Finance noch 11,40 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 71,57 Milliarden INR – ein Minus von 37,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shriram Finance 114,60 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 35 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 48,59 INR, gegenüber 50,82 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 31 Analysten durchschnittlich 266,79 Milliarden INR im Vergleich zu 411,24 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at