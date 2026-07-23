Ausblick: Shriram Finance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shriram Finance stellt am 24.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 24,30 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,48 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 33,16 Prozent auf 77,15 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Shriram Finance noch 115,42 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 57,85 INR im Vergleich zu 53,29 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 30 Analysten durchschnittlich bei 334,13 Milliarden INR, gegenüber 475,63 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at