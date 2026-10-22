Ausblick: Shriram Finance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shriram Finance lädt am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,06 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,30 INR erwirtschaftet worden.

12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 84,95 Milliarden INR gegenüber 119,21 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 28,74 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 60,17 INR, wohingegen im Vorjahr noch 53,29 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 32 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 341,28 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 475,63 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at