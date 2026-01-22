Ausblick: Shriram Finance vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Shriram Finance wird am 23.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 13,13 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,97 Prozent verringert. Damals waren 17,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 45,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 122,59 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Shriram Finance für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 67,31 Milliarden INR aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 35 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 47,99 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 50,82 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt von insgesamt 267,62 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 411,24 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

