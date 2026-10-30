Shyam Metalics and Energy Aktie
ISIN: INE810G01011
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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: Shyam Metalics and Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shyam Metalics and Energy veröffentlicht am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 14,22 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,36 INR je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 34,29 Prozent auf 59,86 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 56,23 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 38,10 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 234,38 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 185,10 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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