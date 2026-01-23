Shyam Metalics and Energy Aktie
Ausblick: Shyam Metalics and Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shyam Metalics and Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 10,64 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shyam Metalics and Energy 7,10 INR je Aktie eingenommen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,83 Prozent auf 44,97 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 44,61 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 32,70 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 194,56 Milliarden INR, gegenüber 151,02 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
