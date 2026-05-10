Ausblick: SI-BONE öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SI-BONE stellt am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,188 USD. Das entspräche einem Verlust von 25,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,150 USD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,18 Prozent auf 51,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,509 USD je Aktie, gegenüber -0,440 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 230,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 200,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at