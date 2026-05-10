SI-BONE Aktie
WKN DE: A2N7LY / ISIN: US8257041090
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: SI-BONE öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SI-BONE stellt am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,188 USD. Das entspräche einem Verlust von 25,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,150 USD erwirtschaftet wurden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,18 Prozent auf 51,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,509 USD je Aktie, gegenüber -0,440 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 230,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 200,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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