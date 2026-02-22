Ausblick: SI-BONE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SI-BONE präsentiert in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,126 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SI-BONE in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,06 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 55,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 49,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,530 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,750 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 199,9 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 167,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at