SI-BONE Aktie
WKN DE: A2N7LY / ISIN: US8257041090
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: SI-BONE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SI-BONE wird am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,126 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 55,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,7 Millionen USD in den Büchern standen.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,397 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,440 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 232,1 Millionen USD, gegenüber 200,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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