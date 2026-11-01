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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: SI-BONE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SI-BONE wird am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,126 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 55,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,7 Millionen USD in den Büchern standen.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,397 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,440 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 232,1 Millionen USD, gegenüber 200,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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