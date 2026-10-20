SICC a Aktie
ISIN: CNE100005RH3
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: SICC A präsentiert Quartalsergebnisse
SICC A wird am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,235 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,020 CNY erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll SICC A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 860,3 Millionen CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 318,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 170,38 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,487 CNY je Aktie, gegenüber -0,470 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 2,50 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 1,46 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SICC Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: SICC A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: SICC A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
18.08.26
|Ausblick: SICC A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: SICC A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: SICC A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu SICC Co., Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|SICC Co., Ltd. Registered Shs -A-
|88,47
|2,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.