Ausblick: SICC A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SICC A veröffentlicht am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,020 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SICC A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 404,8 Millionen CNY im Vergleich zu 382,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,778 CNY, wohingegen im Vorjahr noch -0,470 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,72 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,46 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at