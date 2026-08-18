SICC a Aktie
ISIN: CNE100005RH3
|
18.08.2026 07:01:06
Ausblick: SICC A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SICC A veröffentlicht am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,020 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 CNY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SICC A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 404,8 Millionen CNY im Vergleich zu 382,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,778 CNY, wohingegen im Vorjahr noch -0,470 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,72 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,46 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SICC Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: SICC A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: SICC A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: SICC A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: SICC A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.03.26
|Ausblick: SICC A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.03.26
|Erste Schätzungen: SICC A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu SICC Co., Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|SICC Co., Ltd. Registered Shs -A-
|120,24
|8,18%