Ausblick: SICC A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SICC A lädt am 28.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass SICC A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,103 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 12,52 Prozent auf 426,0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte SICC A noch 486,9 Millionen CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,130 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 0,420 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,56 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,77 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at