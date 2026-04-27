Ausblick: SICC A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SICC A lädt am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,035 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 408,0 Millionen CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 381,1 Millionen CNY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,234 CNY im Vergleich zu -0,470 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,98 Milliarden CNY, gegenüber 1,46 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at