Ausblick: Sichuan EM Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sichuan EM Technology lädt am 21.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass Sichuan EM Technology für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,159 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 1,65 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 28,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,28 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,807 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,300 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,46 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 5,16 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at