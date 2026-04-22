Sichuan EM Technology Aktie
WKN DE: A1JP90 / ISIN: CNE1000013T3
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Sichuan EM Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sichuan EM Technology wird sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass Sichuan EM Technology für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,018 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 25,38 Prozent auf 1,54 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,22 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,355 CNY je Aktie, gegenüber 0,200 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,38 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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