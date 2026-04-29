Sichuan Minjiang Hydropower Aktie

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WKN: 912944 / ISIN: CNE000000VJ3

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Sichuan Minjiang Hydropower gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sichuan Minjiang Hydropower wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,260 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,75 Prozent verringert. Damals waren 0,320 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4,94 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 38,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sichuan Minjiang Hydropower einen Umsatz von 3,57 Milliarden CNY eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,620 CNY, gegenüber 0,570 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 10,63 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 7,30 Milliarden CNY generiert wurden.

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