Ausblick: Sichuan Swellfun stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sichuan Swellfun wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,165 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,450 CNY je Aktie erzielt worden.

Sichuan Swellfun soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 689,9 Millionen CNY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 51,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,961 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 2,76 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,06 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4,45 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at