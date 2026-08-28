Sichuan Swellfun Aktie

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WKN: 581521 / ISIN: CNE000000NH4

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28.08.2026 07:01:06

Ausblick: Sichuan Swellfun stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sichuan Swellfun stellt am 29.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,010 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Sichuan Swellfun einen Verlust von -0,180 CNY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sichuan Swellfun in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 469,9 Millionen CNY im Vergleich zu 538,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,960 CNY im Vergleich zu 0,840 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,97 Milliarden CNY, gegenüber 2,55 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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