Sichuan Teway Food Group a Aktie
ISIN: CNE100003LK5
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Sichuan Teway Food Group A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sichuan Teway Food Group A stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,200 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,190 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 13,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,14 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,01 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,681 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,540 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,13 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,43 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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