Sichuan Teway Food Group a Aktie

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Sichuan Teway Food Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sichuan Teway Food Group A wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,100 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 11,09 Prozent auf 705,8 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 635,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,615 CNY, gegenüber 0,540 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 3,81 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,43 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

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