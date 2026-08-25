Sichuan Teway Food Group a Aktie
ISIN: CNE100003LK5
|
25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sichuan Teway Food Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sichuan Teway Food Group A wird am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,120 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 CNY erwirtschaftet worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 831,6 Millionen CNY – das würde einem Zuwachs von 12,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 741,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,685 CNY im Vergleich zu 0,540 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,14 Milliarden CNY, gegenüber 3,43 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sichuan Teway Food Group Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
25.08.26
|Ausblick: Sichuan Teway Food Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.26
|Erste Schätzungen: Sichuan Teway Food Group A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Sichuan Teway Food Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Sichuan Teway Food Group A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: Sichuan Teway Food Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Sichuan Teway Food Group Co., Ltd. Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.