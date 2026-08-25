Sichuan Teway Food Group a Aktie

Sichuan Teway Food Group a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: CNE100003LK5

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25.08.2026 07:01:06

Ausblick: Sichuan Teway Food Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sichuan Teway Food Group A wird am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,120 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 CNY erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 831,6 Millionen CNY – das würde einem Zuwachs von 12,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 741,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,685 CNY im Vergleich zu 0,540 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,14 Milliarden CNY, gegenüber 3,43 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

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