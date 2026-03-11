Sichuan Teway Food Group a Aktie
ISIN: CNE100003LK5
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: Sichuan Teway Food Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sichuan Teway Food Group A gibt am 12.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst schätzt, dass Sichuan Teway Food Group A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,230 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 1,23 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 10,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,579 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,590 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,58 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,45 Milliarden CNY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
