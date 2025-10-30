Siem Offshore Aktie
WKN DE: A3CRCM / ISIN: KYG812291253
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: Siem Offshore legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Siem Offshore wird am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,097 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Siem Offshore 1,71 NOK je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 63,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 874,0 Millionen NOK erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,526 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,46 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 268,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,67 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
