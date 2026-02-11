Siem Offshore Aktie
Ausblick: Siem Offshore stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Siem Offshore wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,100 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,880 NOK je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 65,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 754,9 Millionen NOK erzielt wurde.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,538 USD im Vergleich zu 9,46 NOK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 268,8 Millionen USD, gegenüber 3,67 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
