Ausblick: Siem Offshore vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Siem Offshore wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Siem Offshore für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,55 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 69,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 758,9 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,411 USD je Aktie, gegenüber 7,68 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 266,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 2,82 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at