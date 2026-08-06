Siemens Energy India Aktie

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WKN DE: A416LT / ISIN: INE1NPP01017

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Siemens Energy India stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Siemens Energy India wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 9,70 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 31,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 7,38 INR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 26,68 Prozent auf 22,61 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 43,59 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 30,89 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 98,27 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 78,05 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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