Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Quartalszahlen in Sicht
|
04.08.2026 14:18:00
Ausblick: Siemens Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Siemens Energy stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,17 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 64,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,710 EUR erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,89 Prozent auf 11,20 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy noch 9,75 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,37 EUR im Vergleich zu 1,63 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 44,01 Milliarden EUR, gegenüber 39,08 Milliarden EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX in Grün (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28