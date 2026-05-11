Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A420WD / ISIN: US82621A2033

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Siemens Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Siemens Energy präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 12,31 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 17,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,83 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,80 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 51,06 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 43,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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