Ausblick: Siemens Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Siemens Energy wird am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Siemens Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,976 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,250 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Siemens Energy 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,59 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Siemens Energy 9,54 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,42 USD im Vergleich zu 1,80 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 51,03 Milliarden USD, gegenüber 43,14 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at