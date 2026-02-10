Siemens Energy Aktie

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

Bilanz ante portas 10.02.2026 23:18:00

Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Das sind die Erwartungen der Experten an Siemens Energy.

Siemens Energy wird am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,831 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 261,30 Prozent erhöht. Damals waren 0,230 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,88 Milliarden EUR gegenüber 8,94 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,78 EUR, gegenüber 1,63 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 43,44 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 39,08 Milliarden EUR generiert worden waren.

11.02.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Siemens Energy Buy UBS AG
11.02.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
11.02.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
11.02.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Asiens Börsen in Rot
Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste. Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
