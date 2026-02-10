Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Bilanz ante portas
|
10.02.2026 23:18:00
Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Siemens Energy wird am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,831 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 261,30 Prozent erhöht. Damals waren 0,230 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,88 Milliarden EUR gegenüber 8,94 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,78 EUR, gegenüber 1,63 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 43,44 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 39,08 Milliarden EUR generiert worden waren.
