Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Analysen im Überblick
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Siemens Energy lädt am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,39 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 631,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,190 EUR erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 21,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 12,68 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,43 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,48 EUR, gegenüber 1,63 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 44,18 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 39,08 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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