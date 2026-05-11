Ausblick: Siemens Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Siemens Energy präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

Siemens Energy wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,955 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,500 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Siemens Energy in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 10,51 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 9,96 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,14 EUR aus. Im Vorjahr waren 1,63 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 43,75 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 39,08 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at