Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A420WD / ISIN: US82621A2033

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Siemens Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Siemens Energy wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,267 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 15,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,05 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,79 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,360 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 50,61 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 43,14 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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