Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Quartalsprognose 11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Siemens gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: Siemens gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Siemens öffnet die Bücher – was Experten in Aussicht stellen.

Siemens veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 2,83 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,43 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Siemens für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 23,18 Milliarden EUR aus.

Die Schätzungen von 27 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,21 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,25 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 26 Analysten von durchschnittlich 83,09 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 78,91 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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