Ausblick: Siemens Healthineers legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Siemens Healthineers wird sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,302 USD aus. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Siemens Healthineers in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,51 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 6,45 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,28 USD, gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 27,21 Milliarden USD im Vergleich zu 25,81 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at