WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

Ausblick auf Zahlen 04.02.2026

Ausblick: Siemens Healthineers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausblick: Siemens Healthineers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mit Spannung erwarten Anleger die Bilanz von Siemens Healthineers.

Siemens Healthineers lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Siemens Healthineers die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,446 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 EUR in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,40 Prozent auf 5,30 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,48 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,34 EUR im Vergleich zu 1,91 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 24,10 Milliarden EUR, gegenüber 23,38 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

