04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Siemens Healthineers stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Siemens Healthineers präsentiert in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,263 USD. Dies würde einem Zuwachs von 19,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Siemens Healthineers 0,220 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 5,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie, gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 28,15 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 25,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
