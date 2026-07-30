Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Bilanz steht ins Haus 30.07.2026 23:25:00

Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bei Siemens Healthineers stehen Quartalszahlen an. Was Analysten erwarten.

Siemens Healthineers gibt am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,529 EUR je Aktie gegenüber 0,490 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Siemens Healthineers 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,67 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Siemens Healthineers 5,66 Milliarden EUR umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,22 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,91 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,67 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 23,38 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: testing / Shutterstock.com

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