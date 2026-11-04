Siemens Healthineers Aktie

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WKN DE: SHL1AD / ISIN: US82622J1043

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Siemens Healthineers verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Siemens Healthineers wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen, dass Siemens Healthineers für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,378 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,64 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 3,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,39 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 26,77 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 25,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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