Ausblick: Siemens präsentiert Quartalsergebnisse
Siemens öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Siemens im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,51 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,23 Prozent auf 22,36 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Siemens noch 19,58 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,32 USD, gegenüber 6,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 97,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 87,12 Milliarden USD generiert wurden.
