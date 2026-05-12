Ausblick: Siemens präsentiert Quartalsergebnisse

Siemens wird am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,54 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 13,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 23,51 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,79 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,44 USD, gegenüber 6,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 96,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 87,12 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at