Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Siemens wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,48 USD aus. Im letzten Jahr hatte Siemens ebenfalls einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 23,57 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 21,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,28 USD, gegenüber 6,76 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 94,95 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 87,12 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at