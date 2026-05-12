Ausblick: Siemens zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Siemens veröffentlicht am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,64 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,86 EUR je Aktie vermeldet.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 19,76 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,09 Milliarden EUR aus.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,03 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 12,25 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 82,84 Milliarden EUR, gegenüber 78,91 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at