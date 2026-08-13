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WKN: 938508 / ISIN: FI0009008924

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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: Sievi Capital gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sievi Capital lädt am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,012 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sievi Capital -0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Sievi Capital soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,002 EUR je Aktie, gegenüber -0,010 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 215,3 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 204,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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