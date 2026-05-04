Sievi Capital Aktie
WKN: 938508 / ISIN: FI0009008924
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sievi Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sievi Capital wird am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,014 EUR. Dies würde einen Verlust von 40,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Sievi Capital -0,010 EUR je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 44,5 Millionen EUR – ein Plus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sievi Capital 41,8 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,023 EUR, während im vorherigen Jahr noch -0,010 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 213,5 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 204,6 Millionen EUR waren.
Redaktion finanzen.at
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