Ausblick: Sievi Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sievi Capital wird am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,014 EUR. Dies würde einen Verlust von 40,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Sievi Capital -0,010 EUR je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 44,5 Millionen EUR – ein Plus von 6,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sievi Capital 41,8 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,023 EUR, während im vorherigen Jahr noch -0,010 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 213,5 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 204,6 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at