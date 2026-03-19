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19.03.2026 07:01:06

Ausblick: Sievi Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sievi Capital stellt am 20.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,010 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sievi Capital -0,400 EUR je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 63,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61,7 Millionen EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,000 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,420 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 204,9 Millionen EUR, gegenüber 194,0 Millionen EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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